La Fédération Wallonie-Bruxelles soutient cinq nouvelles oeuvres d'animation

La Fédération Wallonie-Bruxelles va soutenir 5 nouveaux projets d'animation dans le cadre d'un appel à projet qui faisait partie du plan de relance en faveur du secteur du cinéma et de l'audiovisuel, annonce mardi le Centre du cinéma et de l'audiovisuel (CCA) dans un communiqué. Les oeuvres sélectionnées par le jury seront aidées dans leur phase de développement, pour un montant total de 180.000 euros.La sélection est "diversifiée et valorise autant des sociétés de production et des auteurs et autrices affirmées, que de plus jeunes structures et des créatrices et créateurs en début de carrière", explique le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. Parmi les projets retenus figure notamment "Picpic, André et leurs amis", une mini-série de 10 épisodes de 13 minutes, créée par Stéphane Aubier et Vincent Patar. "Ciblant d'abord les enfants mais susceptible d'intéresser aussi les plus grands, la série souhaite démontrer que dans un monde où l'individu est souvent réduit à n'être que le rouage d'une machine qui le dépasse, l'amitié et la solidarité peuvent rendre du sens à la vie", indique le CCA. Sont aussi sélectionnés les séries "Mekka Nikki" de Sophie Decroisette, "Douce Croyance" de Fabien Vervenne, Nicolas Galoux et Julien Libert, "Pam et les Grande plumes" de Judith Perrin ainsi que le moyen métrage "Le Prince et le Rossignol" d'Arnaud Demuynck. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.