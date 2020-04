Le 'shutdown' en Formule 1, période de fermeture obligatoire habituellement imposée aux dix écuries au mois d'août avancée cette année à mars-avril, a été rallongé de 21 à 35 jours. Elle vaut pour les écuries et les motoristes (Mercedes, Ferrari, Renault et Honda). La Fédération internationale de l'automobile (FIA) l'a annoncé mardi."A la suite de l'approbation à l'unanimité par le groupe stratégique, la Commission et toutes les écuries de Formule 1, le Conseil mondial du sport moteur a ratifié par vote électronique la décision d'étendre la fermeture obligatoire de 21 à 35 jours, à prendre en mars, avril et/ou mai, pour tous les concurrents et les motoristes", a indiqué dans un communiqué la FIA. Des discussions supplémentaires à ce sujet restent ouvertes entre la FIA, la Formule 1 et toutes les écuries, compte tenu de l'impact global de la pandémie de Covid-19, précise encore la FIA. Les huit premières courses de la saison ayant été annulées (Australie, Monaco) ou reportées sine die (Bahreïn, Chine, Vietnam, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan), le PDG de la F1 envisage un calendrier de 15 à 18 Grands Prix contre 22 initialement. (Belga)