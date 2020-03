La fédération internationale de football (FIFA) a confirmé mercredi qu'elle inclurait l'Euro et la Copa America, tous les deux reportés d'un an, à son calendrier international pour 2021. Une nouvelle date sera trouvée pour la Coupe du Monde des clubs. Elle a décidé aussi d'une contribution de 10 millions de dollars à l'OMS dans la lutte contre le COVID-19.L'Union européenne de football (UEFA) avait décidé mardi de reporter l'Euro 2020 d'un an afin de permettre aux championnats nationaux de pouvoir se terminer et veut désormais organiser l'événement du 11 juin au 11 juillet 2021. La fédération sud-américaine de football (CONMEBOL) avait également décidé de reporter d'un an la Copa America. Le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs avec 24 clubs devait normalement se jouer en juin et juillet 2021 en Chine. Dans son communiqué publié après une réunion en vidéo-conférence entre les membres du Bureau du Conseil, la FIFA a également annoncé la mise en place d'un groupe de travail des confédérations pour suivre la situation sanitaire et d'étudier un fonds de support financier pour les parties prenantes et a réitéré que la FIFA ferait un don de 10 millions de dollars (environ 9,3 millions d'euros) au fonds de solidarité mis en place par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre le COVID-19. "Cette situation exceptionnelle demande des mesures et décisions exceptionnelles. Cette crise touche le monde entier et c'est pourquoi ces solutions doivent prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes", a déclaré Gianni Infantino, le président de la FIFA. La FIFA a par ailleurs déclaré dans son communiqué qu'elle se pencherait sur la période des transferts pour les joueurs car certains championnats pourraient se jouer après le 30 juin suite à la crise du coronavirus. (Belga)