La FIFA organisera un match de charité pour récolter des fonds dans la lutte contre le coronavirus, a annoncé l'instance mondiale du football lundi."Nous nous devons d'être solidaires et de continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir tous ceux qui luttent contre cette pandémie", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. "Nous avons déjà sensibilisé le public, à travers plusieurs autres campagnes. Parallèlement, la FIFA a apporté une contribution financière à cette cause. Aujourd'hui, nous nous engageons à organiser un événement mondial pour lever des fonds, dès que la situation sanitaire le permettra, même si nous devons encore patienter quelques mois." Les fonds seront reversés à Access to COVID-19 Tools (ACT), une "initiative mondiale qui vise à accélérer le développement, la production et un accès international équitable aux technologies sanitaires essentielles pour lutter contre le coronavirus (diagnostic, traitement, vaccin)", a encore précisé la FIFA. La Fondation FIFA dévoilera toutes les informations pertinentes sur cet événement en temps utile, conclut le communiqué. (Belga)