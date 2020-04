La Foire agricole de Libramont, dont la 86e édition devait se tenir en juillet, n'aura pas lieu cette année et est reportée à juillet 2021, en raison de la crise du coronavirus, ont annoncé vendredi ses organisateurs.Cette annonce n'est pas une surprise après la décision, mercredi, du Conseil national de sécurité d'interdire tous les grands rassemblements jusqu'au 31 août. Elle intervient après consultation des exposants et partenaires de la Foire et après une réunion, vendredi matin, avec le ministre wallon de l'Agriculture. La Foire agricole de Libramont draine chaque année plus de 200.000 visiteurs. La prochaine édition de la grand-messe du monde agricole et rural se tiendra, dès lors, du 23 au 26 juillet 2021. (Belga)