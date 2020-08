Les autorités maritimes françaises ont secouru samedi 31 migrants, dont trois enfants et un nourrisson, qui tentaient de traverser la Manche sur de petites embarcations pour rejoindre les côtes anglaises, selon des communiqués de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.Vers 06h00, une vedette de surveillance de la gendarmerie maritime a repéré deux personnes en difficulté à bord d'une embarcation dans la baie de Wissant (Pas-de-Calais) et les a récupéré. L'un était en état de légère hypothermie. Un peu plus tard, un ferry a remarqué une embarcation en difficulté dans le chenal d'accès du port de Calais. Les six migrants, parmi lesquels un blessé, ont été ramenés à terre. Un troisième appel, d'un navire de commerce cette fois, a ensuite rapporté une embarcation en difficulté à environ 11 km au nord de Wissant. Les sept migrants ont été pris en charge et ramenés au port de Boulogne-sur-Mer. Enfin, en milieu de soirée, prévenu par un navire de pêche, un patrouilleur de la marine nationale a secouru 16 migrants, dont un nourrisson et trois enfants au large de Dunkerque. Quatre d'entre eux ont été ramenés à terre en priorité pour une prise en charge médicale. Selon une source proche des secours, il s'agit de quatre migrants de nationalité soudanaise: une femme souffrant du ventre, un enfant de 6 ans, un autre de 18 mois et un homme de 30 ans. Tous ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et remis à la police aux frontières. (Belga)