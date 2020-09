L'aéroport d'Anvers a connu une fréquentation en hausse de 10,6% en août par rapport à juillet, pour atteindre les 12.415 passagers. Cela correspond toutefois à une baisse de 62,8% par rapport au même mois en 2019. La reprise aurait pu être plus franche mais le nombre de nouvelles contaminations et le passage en zone rouge de plusieurs destinations de TUI fly en ont décidé autrement.TUI fly avait repris son activité début juillet sur la base d'un programme estival limité. Quelques destinations ont cependant été placées en zone rouge pour les Belges. La compagnie a donc annulé jusqu'au 22 septembre inclus des vols vers Ibiza, Palma de Majorque et Split. Durant la dernière semaine du mois d'août, TUI a affrété quelques avions vides afin de rapatrier les voyageurs qui séjournaient encore dans ces villes. Avant cela, Air Antwerp avait déjà décidé de reporter sa reprise. La compagnie devrait reprendre quatre connexions hebdomadaires avec Londres dès le 14 septembre. Les responsables de l'aéroport anversois ne nourrissent pas de grandes ambitions à court terme. "Nous nous attendons à ce que cette reprise soit encore particulièrement lente et qu'elle dépende fortement de l'attitude du public face aux voyages et de l'évolution de la Covid-19", indiquent-ils dans un communiqué. (Belga)