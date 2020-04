Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté lundi, à l'occasion de sa séance plénière de rentrée postconfinement, un projet de décret élaborant un plan d'action "Droits des femmes" pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.Le texte, adopté par 57 oui et une abstention, crée un cadre de travail unique pour l'élaboration et le suivi de propositions relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'à la lutte contre les violences faites aux femmes dans toutes les politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans la pratique, ce nouveau décret réunifie deux décrets existants, à savoir un voté en 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ("gender-mainstreaming"), et un autre de 2019 sur la lutte contre les violences envers les femmes. Cette réforme a aussi pour effet de regrouper les comités de suivi qui étaient chargés d'aiguiller les deux plans d'actions précités. Rédigé par la ministre en charge des Droits des femmes, Bénédicte Linard (Ecolo), le nouveau décret est organisé autour de quatre axes prioritaires, à savoir la lutte contre les violences faites aux femmes, la déconstruction des stéréotypes de genre, une meilleure participation des femmes dans tous les secteurs professionnels et à tous les niveaux de responsabilité et, enfin, une meilleure conciliation entre vies privée et professionnelle. (Belga)