La Gantoise remporte le 'Derby des Flandres' au Club de Bruges

La Gantoise s'est imposée par le plus petit des écarts sur le terrain du Club de Bruges lors de la 17e journée de Jupiler Pro League dimanche. Un troisième succès de rang pour les Gantois qui réintègrent provisoirement le top 8 au classement.Le 'Derby des Flandres' démarrait avec une haute intensité et Bruges était le premier à se montrer dangereux mais Ricca et De Ketelaere, élu Espoir de l'Année vendredi lors du Gala du Sport, butaient sur Bolat. La plus belle occasion de la première période était à mettre à l'actif des Gantois. Lancé en profondeur par Odjidja, Yaremchuk se présentait seul face à Mignolet mais perdait son duel face au gardien brugeois (15e). Les 'Blauw en Zwart' repartaient ensuite à l'assaut du but gantois mais ne parvenaient plus à inquiéter Bolat malgré des infiltrations de De Ketelaere et Okereke et des phases arrêtées qui n'aboutissaient pas. Le début de la seconde période était à mettre à l'actif des 'Buffalos' qui passaient à deux doigts du 0-1 mais la tête de Yaremchuk heurtait la barre transversale (56e). Les Gantois étaient finalement récompensés quelques minutes plus tard. Sur un centre de Mohammadi, Castro-Montes poussait Ricca, le défenseur brugeois, à envoyer le cuir dans ses propres filets (68e). Un but qui avait le don de réveiller les Brugeois qui se créaient deux occasions coup sur coup via Rits mais Bolat veillait deux fois au grain (69e et 72e). Le portier turc intervenait encore devant Lang (84e) pour assurer le succès gantois, le troisième de rang après ceux contre le Standard et Waasland-Beveren. Au classement, La Gantoise grimpe provisoirement à la 7e place avec 25 points. Le Club de Bruges, lui, reste leader avec 36 points. (Belga)

