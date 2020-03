La gouverneure de la province d'Anvers a pris mercredi, comme annoncé, un arrêté de police interdisant la tenue de tous les événements indoor susceptibles d'accueillir plus de 1.000 participants et ce jusqu'au 31 mars. L'interdiction, prise sur la base des recommandations du gouvernement fédéral, doit freiner la propagation du coronavirus.Les organisateurs d'événements pourront toujours solliciter l'octroi d'une dérogation auprès de l'administration communale s'ils estiment que les risques de contaminations "peuvent être réduits à presque rien." La gouverneure exhorte aussi les personnes à risque comme les plus de 65 ans, les diabétiques, les personnes présentant des maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, les enfants jusque 6 mois, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, d'éviter de se rendre à tout grand événement, et ce afin d'éviter tout risque de contamination. Une recommandation qui s'applique également aux infirmières, médecins, pompiers, policiers, téléphonistes du 112 et ambulanciers, souligne-t-elle. (Belga)