Suite à l'augmentation des cas de Covid-19 dans les Balkans voisins et à plusieurs cas "importés" ces derniers jours, Athènes a décidé de prendre des mesures "pour les ressortissants de pays voisins arrivant par la frontière terrestre"."Tous ceux qui entreront, à partir de mardi 14 juillet, par le poste frontalier de Promahonas avec la Bulgarie devront présenter des tests négatifs réalisés jusqu'à 72 heures avant leur arrivée en Grèce", a précisé vendredi le porte-parole du gouvernement grec, Stelios Petsas. Vendredi, 29 touristes en provenance de Bulgarie et de Roumanie ont été testés positifs au coronavirus au poste-frontière de Promahonas. Au moins sept touristes serbes à travers le pays ont également été testés positifs au Covid-19 depuis lundi et placés en quarantaine. Après un regain du nombre de cas en Serbie, la Grèce a décidé dimanche de fermer ses frontières à tous les ressortissants de Serbie jusqu'au 15 juillet. Dès l'ouverture de ses frontières à la mi-juin, la Grèce a décidé d'effectuer de tests aléatoires sur les touristes arrivant dans le pays. Les voyageurs devaient remplir un questionnaire en ligne 48 heures à l'avance et recevoir un code-barre déterminant s'ils doivent être soumis à un test de dépistage à leur arrivée. "Désormais ce questionnaire devra être rempli 24h à l'avance", a précisé le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas. "Le nombre de tests réalisés va être renforcé. Jusqu'à dimanche, plus de 300 contrôles seront réalisés en Grèce", a-t-il également assuré. Alors que le bilan en Grèce reste toujours particulièrement bas, avec seulement 193 morts, le fait que plus de la moitié des cas proviennent actuellement des touristes est un sujet de préoccupation. "Les mesures d'allégement du confinement ont provoqué un effet rebond de la première vague", a estimé sur la chaîne de télévision Skai, Athanassios Tsakris, le chef du département de microbiologie de la faculté de médecine d'Athènes. Selon l'expert, dans les jours prochains, "il est possible qu'une plus importante augmentation (des cas) soit observée". (Belga)