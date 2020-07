Les Pays-Bas ont officiellement rejoint mardi l'accord Eurostar déjà existant entre la Grande-Bretagne, la Belgique et la France. L'élargissement de cet accord entraînera des contrôles frontaliers plus souples entre ces pays.Cet accord tripartite existe depuis 1993 et était en cours de révision. Celle-ci se justifie notamment par la possibilité depuis 2018 de relier directement Londres à Amsterdam. En sens inverse, les passagers sont toutefois priés de descendre à Bruxelles-Midi pour se soumettre à un contrôle britannique. Grâce à l'intégration des Pays-Bas dans cet accord, les contrôles frontaliers seront donc facilités. Cette intégration ouvre aussi la voie à une collaboration renforcée entre services de police des quatre pays concernés en matière de criminalité transfrontalière. (Belga)