Becky Massey a été opérée à la cheville et sera indisponible pendant près de deux mois, a expliqué le sélectionneur Philip Mestdagh mercredi à l'Agence BELGA.La jeune Belgian Cats qui a intégré cette saison le noyau de l'équipe nationale s'est blessée au pied lors du match de championnat de son club, Wavre-Sainte Catherine, à Laarne le 27 février. Becky Massey souffre d'une petite fracture et a déjà été opérée vendredi. Elle doit rester dans une botte pendant six semaines puis reprendre l'entraînement ensuite deux semaines après, ce qui la rend indisponible pour deux mois, a commenté le sélectionneur national. C'est dommage parce qu'elle reste sur de belles prestations. Becky Massey, tout comme Billie Massey, sa soeur jumelle, qui aura 21 ans le 21 mars, fait partie de l'effectif des seize Belgian Cats depuis la deuxième partie de l'année dernière. (Belga)