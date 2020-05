Le Parlement européen ne pourra pas ouvrir ses portes et invite donc les citoyens à suivre à distance la journée de l'Europe, célébrée le 9 mai, déclare-t-il jeudi dans un communiqué. Cette année coïncide avec les 70 ans de la Déclaration Schuman.Ayant pour thème la solidarité, la journée sera notamment rythmée par le discours du président du Parlement européen David Sassoli, suivi de plusieurs interventions de dirigeants politiques et de témoignages s'inscrivant dans la lutte contre le coronavirus. Tout cela pourra être suivi en ligne. D'autres activités comme la visite virtuelle de l'hémicycle, une exposition célébrant le 70e anniversaire de la Déclaration Schuman ou un festival en ligne feront également partie du programme. La crise du coronavirus et la manière dont l'Union européenne la combat sera abordée tout au long de la journée. Pour l'occasion, le drapeau européen sera hissé au Cinquantenaire et un autre drapeau sera placé sur la place Schuman à 11h00. (Belga)