La Juventus s'est jouée 2-0 de Bologne dimanche lors de la 19e journée du championnat d'Italie de football, se relançant après sa défaite (2-0) contre l'Inter Milan dimanche passé.Arthur (15e) et Weston McKennie (71e) ont inscrit les buts des 'Bianconeri'. La Juventus, quatrième avec 36 points et un match de retard, profite des faux pas des deux équipes milanaises, samedi, pour se rapprocher de la tête. L'AC Milan (43 points), battu par l'Atalanta (0-3), est "champion d'hiver" au terme de cette phase aller devant l'Inter (41), accrochée (0-0) par l'Udinese, et l'AS Rome (37). (Belga)