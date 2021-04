Barcelone s'est imposé 5-2 contre Getafe dans un match de la 31e journée du championnat d'Espagne de football jeudi. Un succès qui permet au Barça (3e, 68 points) de revenir à deux points du Real Madrid et cinq de l'Atlético Madrid avec un match de moins.Les Blaugrana avaient ouvert le score via Lionel Messi (8e) avant que les Madrilènes n'égalisent sur un but contre son camp de Clément Lenglet (12e). Barcelone profitait à son tour d'un but contre son camp de Sofian Chakla pour reprendre les commandes (28e) avant que Messi ne fixe le score à 3-1 en inscrivant son 25e but de la saison en Liga (33e). En seconde période, Getafe réduisait le score via Enes Unal sur penalty (69e) mais Ronald Araujo (87e) et Antoine Griezmann sur penalty (90e3) fixaient le score final à 5-2 en fin de match. Au classement, Barcelone remonte à la 3e place avec 68 points et compte un match de moins que le Real Madrid (2e, 70 points) et l'Atlético Madrid (1er, 73 points). (Belga)