Le FC Barcelone a terminé le championnat d'Espagne par un large succès 0-5 à Alaves, dimanche, lors de la 38e et dernière journée. Auteur d'un doublé, Lionel Messi s'est grandement rapproché d'un septième titre de meilleur buteur, un record en Espagne.En raison des suspensions de Piqué et Rakitic et des blessures de Dembele, Griezmann et Umtiti, le FC Barcelone s'est présenté à Vitoria-Gasteiz avec un effectif réduit. Seuls cinq hommes prenaient place sur le banc de touche, dont deux gardiens, Ter Stegen et le jeune Arnau Tenas. Fati, après une passe de Messi déviée par un défenseur, a donné l'avantage au Barça (24e). Servi par Puig, Messi a doublé la mise (34e). Suarez, à la conclusion d'un beau mouvement collectif, donnait un avantage de trois buts aux Catalans à la pause (44e). En seconde période, Semedo, sur une nouvelle passe décisive de Puig, ajoutait son nom au marquoir (58e). Messi, d'une reprise du gauche sur un centre de la gauche d'Alba, réalisait le doublé (75e) et fixait le score à 0-5. L'Argentin inscrivait son 25e but de la saison, prenant un peu plus d'avance sur Karim Benzema (21), qui joue en soirée, au classement des buteurs. Messi vise un septième titre de 'Pichichi', ce qui ferait de lui le seul détenteur du record de victoires. Actuellement, il partage ce record avec Telmo Zarra, vainqueur à six reprises entre 1945 et 1953 avec l'Athletic Bilbao. Barcelone termine le championnat à la deuxième place avec 82 points, derrière le Real Madrid (86), assuré du titre avant de se déplacer à Leganes en soirée. Alaves (39 points) est 15e. (Belga)