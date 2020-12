La Liga - La course pour la présidence du Barça officiellement lancée

Le FC Barcelone a donné mercredi le coup d'envoi de son calendrier électoral avec la publication de la convocation officielle de l'élection à la présidence du Barça, qui aura lieu le 24 janvier, a annoncé la direction du club."Aujourd'hui ont été officiellement convoquées les élections pour le comité directeur du FC Barcelone", a écrit le Barça dans un communiqué publié sur le site du club mercredi après-midi. Le processus électoral a débuté mercredi avec un tirage au sort pour choisir les membres de la commission électorale, qui sera officiellement constituée le 22 décembre et qui sera chargée de veiller au bon déroulement des élections pour la succession de Josep Maria Bartomeu (2014-2020), qui a démissionné en octobre après une longue descente aux enfers. Les neuf précandidats à la présidence du Barça auront ensuite 19 jours, entre le 23 décembre et le 11 janvier, pour récolter les 2.257 parrainages parmi les quelque 110.000 socios (supporters-actionnaires) en âge de voter. Le décompte du nombre de signatures de chaque précandidat aura lieu entre le 12 et le 14 janvier, et ceux qui auront réussi à atteindre les 2.257 signatures verront leur candidature validée. La campagne électorale s'étalera ensuite sur sept jours, du 15 au 22 janvier, avant le vote du 24 janvier. Parmi les prétendants, on retrouve notamment l'ancien président Joan Laporta, en poste de 2003 à 2010 et architecte de l'équipe triomphale de Pep Guardiola (2008-2012). Il y a aussi Emili Rousaud ou Toni Freixa, anciens membres du comité directeur du club, Jordi Farré, promoteur de la motion de censure qui a poussé Bartomeu vers la sortie, ou encore Victor Font, qui s'affiche aux côtés de l'ancien meneur de jeu catalan Xavi Hernandez. Ces derniers jours, les précandidats ont multiplié les apparitions médiatiques et les "coups de com'". Après que Farré a promis des pizzas et des tatouages gratuits à ceux qui le soutiendront, Laporta a attiré tous les regards mardi, en dévoilant une immense affiche à son effigie tout près du stade Santiago-Bernabeu du Real Madrid, le grand rival merengue, avec le message suivant: "Envie de vous revoir". (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.