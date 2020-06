Le FC Barcelone a été accroché (0-0) sur la pelouse de Séville, vendredi, lors de la 30e journée du championnat d'Espagne de football. Les Catalans pourraient être rejoints par le Real Madrid en tête de la Liga.En première période, la plus belle occasion est à mettre à l'actif de Messi, dont le coup franc a été dévié in extremis de la tête par Koundé, auteur d'une spectaculaire intervention défensive pour empêcher le ballon de rentrer (21e). En seconde période, Séville s'est montré plus menaçant. Ter Stegen devait ainsi intervenir devant Ocampos(55e) et Munir El Haddadi (57e). En fin de match, une reprise de Suarez passait de peu au-dessus du but de Séville (88e). Reguilon, après une tête mal assurée de Jordi Alba, gaspillait la dernière occasion du match (90e+1). Avec 65 points, Barcelone reste en tête de la Liga. Mais le Real, deuxième avec 62 points, aura l'occasion de revenir à la hauteur de son rival dimanche lors du déplacement à la Real Sociedad. Séville (52 points) occupe la troisième position. (Belga)