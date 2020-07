Assuré d'un 34e titre de champion d'Espagne, le Real Madrid a été accroché 2-2 par Leganes dimanche lors de la 38e et dernière journée du championnat d'Espagne. Un partage qui condamne Leganes à la relégation.Le Real Madrid évoluait sans ses Belges, Thibaut Courtois et Eden Hazard. Les Madrilènes ont mené à deux reprises, par Ramos (9e) et Asensio (52e), mais Gil (45e+1) et Assale (78e) ont permis à Leganes de revenir au score. Un résultat cependant insuffisant pour Leganes: les 'Legionarios' terminent à la 18e place avec 36 points, 1 de moins que le Celta Vigo, qui a partagé 0-0 sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone. Leganes, qui évoluait en Liga depuis 2016, rejoint Majorque (33 points) et l'Espanyol (25 points) comme descendants. Le Real conclut la saison avec 87 unités. (Belga)