L'Athletic Bilbao a annoncé dimanche avoir trouvé "un accord de principe" avec Marcelino pour devenir entraîneur de l'équipe première jusqu'au 30 juin 2022. Le club basque avait licencié plus tôt dans la journée Gaizka Garitano malgré une victoire 1 à 0 sur Elche.Marcelino García Toral, 55 ans, a entraîné Gijon, Huelva, Santander, Saragosse, Séville et Valence dans sa carrière. Il a remporté la Coupe du Roi 2019 avec Valence avant d'être limogé quelques mois plus tard. Le club basque n'avait pu récolter qu'une seule victoire lors de ses sept derniers matches. L'Athletic Bilbao occupe la 9e place du championnat espagnol avec 21 points après 17 journées de compétition. Garitano, 45 ans, en poste depuis décembre 2018, avait mené l'Athletic en finale de la Coupe d'Espagne la saison dernière, une finale qui doit toujours se jouer face au rival de la Real Sociedad suite à son report en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Bilbao avait terminé la saison dernière à la 11e place. (Belga)