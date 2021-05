La Liga - Une semaine après l'Espanyol Barcelone, Majorque assure aussi son retour dans l'élite

Majorque a profité de la défaite à Carthagène (3-2) d'Almeria, 3e D2 espagnole de football, pour s'assurer une place en Liga la saison prochaine. Le club des Baléares accompagnera donc l'Espanyol Barcelone, leader et déjà assuré de retrouver l'élite. Catalans et Majorquins n'auront passé qu'une seule saison dans l'antichambre.Le Real Majorque, qui doit encore jouer trois matches cette saison, possède encore une petite chance de décrocher le titre. L'équipe de Luis Garcia accuse un retard de six points sur l'Espanyol mais a disputé une rencontre de moins. C'est la 3e fois depuis 1990 que deux équipes reléguées de l'élite la saison précédente parviennent à la retrouver douze mois plus tard. (Belga)

