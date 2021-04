Mis sous cloche pendant deux semaines en raison de la trêve internationale, le championnat de Belgique de football va reprendre ses droits samedi avec la 32e journée de sa phase classique. La lutte pour l'accession en playoffs s'annonce intense jusqu'à la dernière seconde de la 34e et dernière journée tant les écarts entre les prétendants sont ténus.Cette journée débutera samedi par un duel entre le KV Ostende et Waasland-Beveren. Les Côtiers constituent la grande surprise de la saison. Actuels quatrièmes, et donc en ordre de marche pour accéder aux playoffs 1, ils n'auront pas le droit à l'erreur contre des Lions qui jouent leur maintien dans l'élite. Derniers avec un match de moins, ils comptent quatre longueurs de retard sur le Cercle, actuel barragiste. Dans la foulée, Malines se rendra à Saint-Trond. Les Malinois restent sur quatre matches sans victoire mais n'ont qu'un point de retard sur Zulte Waregem, 8e. Samedi soir, le Club de Bruges, autoritaire leader avec 16 points d'avance sur l'Antwerp, son dauphin, se déplacera à Courtrai. Les Gazelles de Philippe Clement auront à c?ur de bien entamer leur fin de saison après avoir perdu leur dernière rencontre contre le Great Old. Dimanche en début d'après-midi, le Cercle espère assouvir son besoin de points lors de la réception du Beerschot, 7e et bien décidé à accrocher les playoffs. Le Standard accueillera La Gantoise sur le coup de 18h15. Douzièmes, les Liégeois accusent seulement deux points de retard sur la 8e place mais un faux-pas contre les Buffalos compliqueraient encore un peu plus les choses. Les Liégeois devront évoluer sans leur défenseur chypriote Kostas Laifis, suspendu. Un derby wallon entre Charleroi, 11e avec le même nombre de points que le Standard, et Mouscron, 16e et premier club hors de la zone rouge, se tiendra dimanche soir. S'ils veulent encore prétendre aux playoffs, les Carolos devront briser leur série de cinq matches sans victoire. Lundi, deux duels d'équipes du top 8 sont au programme avec Louvain - Genk (13h30) et Antwerp - Anderlecht (18h15). OHL, avec son duo français Thomas Henry et Xavier Mercier, doit défendre sa 6e place car 7 équipes se tiennent en 4 points derrière. Genk, 3e, reste sur un bilan de 7 points sur 9. L'Antwerp, 2e et qui s'est offert le scalp brugeois fin mars, accueille Anderlecht dans l'espoir d'enchainer une nouvelle victoire de prestige. Un succès serait synonyme de playoffs 1 pour les Anversois. Entre ces deux rencontres, Zulte Waregem accueillera Eupen. (Belga)