La manche décisive des huitièmes de finale de Ligue des Champions de basketball entre Tenerife et Ostende prévue le mardi 17 mars se jouera à huis clos à cause de l'épidémie de coronavirus. Le club ostendais l'a annoncé mercredi.Vainqueur 75-69 mardi soir face à Tenerife lors de la deuxième manche, Ostende a gagné le droit de jouer une troisième manche décisive en Espagne. Ce mercredi, les responsables de la compétition ont informé les septuples champions de Belgique en titre que la rencontre se jouerait à huis clos. "Seules les personnes qui travaillent pour le club, à savoir les joueurs, le staff et les coaches, pourront faire le déplacement", a expliqué le BCO dans son communiqué. Le club côtier est actuellement en discussion pour installer un écran géant dans sa salle afin que ses supporters puissent suivre la rencontre. (Belga)