Le rassemblement automobile du Vlaams Belang contre la mise sur pied d'une majorité fédérale Vivaldi se déroulera dimanche sur le parking C du Heysel, situé sur le territoire de Grimbergen en Brabant flamand.Le parti d'extrême-droite a appelé ses militants et sympathisants à faire route des quatre coins de Flandre en voiture vers Bruxelles. Il entend de la sorte organiser une manifestation dans le respect des règles de précaution face au coronavirus. Les manifestants sont attendus à partir de 10h sur le parking C et appelés à rester dans leur voiture pour écouter les discours des figures de proue du parti. La commune de Grimbergen a autorisé la manifestation. L'encadrement sera assuré par la police de Bruxelles. Plusieurs milliers de personnes ont indiqué sur la page Facebook du Vlaams Belang qu'elles seraient présentes. (Belga)