La Mauritshuis à La Haye propose aux visiteurs un face-à-face avec un tableau de Vermeer

Les visiteurs du musée Mauritshuis à La Haye, aux Pays-Bays, auront le privilège, à partir de samedi, de contempler seuls le tableau "Vue de Delft" du peintre Vermeer.Ce face-à-face particulier est proposé en raison de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de nouveau coronavirus. "Vue de Delft" attire habituellement les foules, un rassemblement peu propice au respect des règles sanitaires. Le musée propose dès lors aux amateurs d'art de réserver un créneau de 10 minutes pour se retrouver seuls dans la salle d'exposition du chef d'œuvre de Johannes Vermeer. Les visiteurs peuvent réserver leur créneau horaire en ligne. Ils pourront choisir de contempler la peinture seuls ou avec trois personnes au maximum, jusqu'au 3 janvier. Vermeer a peint "Vue de Delft", sa ville natale, en 1660. Il représente la ville au lever du jour et est célèbre pour ses effets lumineux dramatiques. Mauritshuis accueille une large collection de peintres néerlandais et flamands, dont le plus célèbre tableau de Vermeer, "La jeune fille à la perle", habituellement exposé face à la "Vue de Delft". (Belga)

