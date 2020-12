La messagerie Gmail de Google était de nouveau affectée par des problèmes techniques mardi, au lendemain d'une panne massive ayant perturbé un peu partout dans le monde les services du géant de l'internet."Nous sommes au courant d'un problème avec Gmail affectant un sous-ensemble important d'utilisateurs", a signalé à 22h29 le groupe sur son tableau de bord accessible en ligne. Les internautes concernés "peuvent accéder à Gmail mais observent des messages d'erreur, de longs temps d'attente, et/ou des comportements inhabituels", y est-il ajouté. La panne était aussi signalée par plus de 15.000 internautes vers 22H00 GMT sur le site spécialisé Downdetector. D'autres services du groupe, comme son moteur de recherche, son service de géolocalisation Google Maps, ou YouTube, ne semblaient pas affectés. Ils avaient été temporairement perturbés lundi par une panne massive déclenchée par un problème sur le système d'authentification de Google, déclenchant des désagréments pour les nombreux travailleurs et écoliers obligés de rester à la maison à cause de la pandémie. Google n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP. (Belga)