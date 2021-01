La messagerie d'entreprise Slack était affectée lundi par une panne d'ampleur bloquant l'accès à ses services dans plusieurs pays pendant plusieurs heures, selon des témoignages d'utilisateurs sur les réseaux sociaux."Bien que le problème soit encore largement en cours, nous pensons que certains clients pourraient constater une amélioration de leur connexion à Slack après avoir relancé" l'application, a indiqué l'entreprise sur son tableau de bord accessible en ligne. Selon le site spécialisé Downdetector, les premiers signalements de perturbations qui touchaient toutes les fonctionnalités de l'application (authentification, messagerie, appels, etc.) ont commencé vers 16h00 (heure suisse) et semblaient en régression une heure plus tard. La messagerie californienne Slack, qui fin 2020 revendiquait 12 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement, a été rachetée début décembre par le spécialiste américain des technologies de relation client Salesforce pour près de 28 milliards de dollars. Slack propose une plate-forme avec des outils pour collaborer en ligne sur des projets entre collègues. La société cotée depuis juin 2019 a bien profité de la montée en flèche du télétravail. Mi-décembre, les services de Google avaient également connu une panne massive touchant la majorité de ses utilisateurs pendant plusieurs heures. (Belga)