La météo force Boeing à repousser le vol inaugural du 777X prévu jeudi

La météo a forcé Boeing à repousser le vol inaugural du long courrier 777X, initialement prévu jeudi dans les environs de Seattle dans le nord-ouest des Etats-Unis, selon un bref communiqué de la compagnie."Nous repoussons le premier vol du 777X qui était prévu demain, le 23 janvier à cause de la météo", souligne le communiqué, qui précise que les équipes en charge de l'organisation de cette étape très importante dans la vie d'un avion, étudient la possibilité de voler vendredi 24 janvier. Le 777X a pris du retard et son premier vol était initialement prévu à l'été 2019, mais avait dû être repoussé en raison de problèmes avec le nouveau moteur GE9X, fabriqué par General Electric, et de difficultés avec les ailes et la validation des logiciels. Le vol doit avoir lieu près de Seattle où Boeing dispose d'un aéroport géant, Boeing Field. La météo prévoit de la pluie et du vent demain dans ce secteur. Lors du vol inaugural, un avion subit une batterie de tests et d'essais en vol afin de vérifier son comportement et de s'assurer que les conditions de sécurité sont satisfaites. Si tout se passe bien pour le 777X, Boeing déposera alors tous les documents en vue de l'homologation de cet avion par les autorités de l'aviation civile, notamment auprès de la FAA. Le 777X, qui peut transporter de 384 à 426 passagers, présente un carnet de commandes de 340 unités, principalement de la part de sept grandes compagnies aériennes, dont Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines et Qatar Airways. Il est censé concurrencer l'A350 de l'avionneur européen Airbus. Les premières livraisons ne sont pas attendues avant "début 2021", au lieu de mi-2020 comme prévu initialement, car la période des vols d'essai devrait être allongée et la procédure d'homologation approfondie. Cet avion a en effet rencontré des problèmes importants lors d'essais de pressurisation --dépassant sciemment les conditions normales d'utilisation pour s'assurer de la fiabilité du matériel-- en septembre dernier. Le 777X est censé conforter la domination de Boeing sur Airbus dans le long courrier, position fragilisée par la réduction prochaine des taux de production du 787 "Dreamliner", faute de commandes fermes de la Chine. (Belga)

