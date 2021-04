La "motion Istasse" à Verviers a été retirée, Malik Ben Achour ne sera pas bourgmestre

Malik Ben Achour ne sera finalement pas le nouveau bourgmestre de Verviers, du moins pas dans l'immédiat. Les conseillers socialistes ne sont pas suffisamment nombreux à soutenir l'actuel député socialiste même si un accord politique avait été conclu avec les différents partenaires au mois de mars. Le retrait de la motion dite "Istasse", à l'origine de la destitution de Muriel Targnion a, lui, été voté.Si le parti socialiste et le cartel composé du MR, de Nouveau Verviers et du cdH s'étaient mis d'accord pour désigner Malik Ben Achour (PS) comme nouveau bourgmestre, cette proposition devait ensuite être avalisée par les différents conseillers communaux. Le mois d'avril avait été avancé pour construire une nouvelle majorité sauf que les conseillers socialistes ne sont finalement pas assez nombreux à soutenir une solution avec Malik Ben Achour. Le conseil communal de ce lundi soir a toutefois voté le retrait de la "motion Istasse", celle-là même qui installait le socialiste Jean-François Istasse comme bourgmestre à la place de Muriel Targnion en septembre 2020 et qui a été suspendue par le Conseil d'Etat, en attendant sa probable annulation. Son retrait se révélait nécessaire pour installer Malik Ben Achour sur le siège mayoral. Le point a toutefois fait débat et un vote nominal a été demandé pour le retrait de la délibération du 21 septembre 2020. Celui-ci a été adopté à 24 voix pour, six contre et quatre abstentions. Le groupe Ecolo a notamment formulé des reproches importants quant à cette façon de procéder : "On tente de réparer ce qui a été voté en septembre 2020, nous votons contre car notre volonté est de permettre au Conseil d'Etat d'aller au bout du processus. Si nous retirons la motion, nous créons un motif supplémentaire d'un recours qui va prolonger la crise à Verviers", craint le parti. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.