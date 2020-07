Le député bruxellois de la N-VA, Gilles Verstraeten, a demandé vendredi une réunion d'urgence de la commission de la santé du Parlement bruxellois à propos de l'imminence, selon lui, d'une deuxième vague de la pandémie de Covid-19.Il a indiqué vendredi avoir adressé un courrier dans ce sens au président de cette commission, Ibrahim Dönmez, et en avoir informé le président du parlement, Rachid Madrane. M. Verstraeten demande que les ministres bruxellois du collège de la Commission Communautaire Commune viennent s'expliquer devant les députés, de préférence en vidéoconférence. Il a justifié la demande qu'il a formulée dans ce sens au nom de son groupe par l'évolution rapide et alarmante du nombre de contaminations par le Covid-19 en Région bruxelloise, le début selon lui désormais évident d'une deuxième vague d'infections ainsi que le (possible) renforcement d'un certain nombre de mesures de sécurité à Bruxelles et la demande des différents acteurs de la santé, qui souhaitent notamment une augmentation rapide de la capacité de dépistage. (Belga)