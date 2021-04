Touchée par le coronavirus, Ellen Van Dijk a déclaré forfait pour la Flèche Brabançonne et l'Amstel Gold Race, a annoncé la Néerlandaise de Trek-Segafredo sur Instagram.Ellen Van Dijk, 34 ans, a expliqué qu'elle ne s'était pas sentie très bien lors du Tour des Flandres dimanche dernier. Elle est tombée malade ensuite "avec des symptômes de fièvre", a-t-elle ajouté. Ellen Van Dijk a écrit qu'elle était "contente" du report de Paris-Roubaix prévu ce week-end et reporté à l'automne, et a ajouté espérer "être de retour bientôt", mais elle ne pourra prendre le départ de la Flèche Brabançonne (1.1), mercredi, ni celui de l'Amstel (WT) dimanche prochain. (Belga)