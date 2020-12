La nouvelle variante du Covid-19 a été détectée chez deux personnes aux Pays-Bas

La nouvelle variante, apparemment plus contagieuse, du Covid-19 qui a été identifiée au Royaume Uni a été décelée chez deux personnes aux Pays-Bas, indique mardi le ministre néerlandais de la Santé, Hugo de Jonge. La manière dont ces gens ont contracté le virus est actuellement à l'étude.Les deux cas ont été détectés dans la région d'Amsterdam. "Il faut être réaliste, il y a des chances (que d'autres personnes aient été infectées par la nouvelle variante du coronavirus, NDLR). Mais nous ne pensons pas que ce soit très propagé, ce n'est pas comparable à la situation britannique", a déclaré M. de Jonge. Les Pays-Bas, tout comme une cinquantaine d'autres pays, ont pris des mesures de sécurité supplémentaires afin d'éviter l'importation et la propagation du virus. Le pays a notamment suspendu le transport de passagers depuis outre-Manche pour 10 jours. Le gouvernement ne considère pas que des mesures plus sévères soient nécessaires pour l'instant, car les Pays-Bas observent un confinement strict depuis la semaine dernière. (Belga)

