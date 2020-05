La Nouvelle-Zélande va graduellement lever le confinement au cours des dix prochains jours, même si des restrictions demeureront, et ce à la faveur des succès enregistrés dans la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé la Première ministre Jacinda Ardern.La cheffe du gouvernement a annoncé que l'alerte sanitaire serait ramenée au niveau 2 (sur 4) à partir de jeudi, date à laquelle les centres commerciaux, cinémas, restaurants et terrains de jeux rouvriront. "Personne ne doit penser que le Covid-19 n'est plus parmi nous", a averti Mme Ardern en relevant cependant que l'archipel, au sortir de 70 jours de confinement, n'avait plus que 90 cas de coronavirus actifs. La Nouvelle-Zélande, qui compte cinq millions d'habitants, a enregistré 1.147 cas de coronavirus, et 21 décès. Le nombre de nouveaux cas sur 24 heures est inférieur à dix depuis la mi-avril. Il était lundi de trois. Sous le niveau 2 de l'alerte sanitaire, les frontières internationales demeureront fermées mais la vie à l'intérieur du pays va retrouver une forme de normalité. Les règles de distanciation sociale devront être observées, mais les gens ne seront plus tenus de rester chez eux. "Au niveau 2, nous pouvons à nouveau sortir, et la plupart des secteurs économiques repartent", a dit Mme Ardern. Les écoles rouvriront complètement lundi prochain. Les bars ne rouvriront pas avant le 21 mai. Les rencontres sportives pourront reprendre. (Belga)