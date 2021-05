Un véritable "cocktail toxique" de déni, mauvais choix et manque de coordination a plongé le monde dans une pandémie qui "aurait pu être évitée", selon un rapport d'experts indépendants publié mercredi.Afin de mettre fin au plus vite à la pandémie de Covid-19, le panel indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie recommande aussi que les pays riches disposant de suffisamment de vaccins s'engagent à "fournir au moins un milliard de doses d'ici septembre 2021" à 92 pays défavorisés. (Belga)