La Panne élaborera différents scénarios pour mieux répartir les excursionnistes d'un jour dans la commune, a indiqué le bourgmestre Bram Degrieck. Selon lui, la fermeture complète de la station balnéaire n'est pas une option. Toutefois, dans des circonstances extrêmes, comme le week-end dernier, il limitera l'accès au centre de La Panne.La Panne aimerait disposer de plusieurs scénarios afin de disperser les touristes d'un jour sur son territoire en cas de forte affluence. La commune organisera donc des consultations mercredi et des mesures seront instaurées si nécessaire. "Bien sûr, tout dépendra des prévisions météorologiques", explique Bram Degrieck. "Mais je veux que ma commune soit prête à répondre à chaque situation." Depuis le début du mois de juillet, la station balnéaire communique par le biais d'un journal et d'une radio du nord de la France. Les mesures relatives au coronavirus y sont clairement énoncées. "Comme 40% de nos touristes d'un jour viennent du nord de la France, les règles doivent leur être clairement expliquées. Nous ne connaissons pas exactement les règles en vigueur en France." La Panne a été très fréquentée le week-end dernier, mais selon le bourgmestre, le problème était surtout lié à la mobilité. "À un moment donné, il n'y a plus de place pour les voitures ici. Mais il y a généralement assez d'espace sur la plage." Néanmoins, Bram Degrieck souhaite pouvoir intervenir si trop de gens se rendent à La Panne. "En cas de circonstances extrêmes, nous devons pouvoir restreindre l'accès à notre centre pendant une courte période. Cela pourrait durer quelques heures", précise-t-il. Une décision sera prise mercredi au sujet des différentes mesures et scénarios. (Belga)