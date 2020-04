Après 22 jours d'absence de pluie enregistrés à Uccle où est situé l'Institut royal de météorologie (IRM), ce dernier prévoit enfin l'arrivée de précipitations ce dimanche en fin de journée.Dimanche après-midi, la nébulosité sera variable avec graduellement un risque de quelques averses voire d'orages. Il fera toujours chaud avec des maxima compris entre 19° au littoral et 24° dans le centre du pays. Le vent sera généralement faible de secteur sud-ouest à ouest ou de directions variables. Dimanche soir, la nébulosité sera variable et le risque d'averses (orageuses) se maintiendra tandis que le temps deviendra généralement sec en début de nuit. En deuxième partie, la nébulosité augmentera à partir du nord et il s'en suivra de faibles pluies par endroits. Les minima oscilleront entre 5° et 11°. Lundi matin, une perturbation de faible activité transitera sur le pays du nord au sud, avec une nébulosité généralement abondante. Dans l'après-midi, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. Il fera frais avec des maxima de l'ordre de 7° en Hautes Fagnes, 11° dans le centre et 14° dans l'extrême sud du pays. Le vent de nord-nord-est sera modéré à localement assez fort dans l'intérieur avec des rafales jusque 55 km/h. Mardi, il fera toujours frais mais sec sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. A partir de mercredi, il fera à nouveau plus chaud et plus ensoleillé. (Belga)