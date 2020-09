La police a dispersé un rassemblement de fans de tuning à Evere

Entre 600 et 700 véhicules étaient rassemblés vendredi soir à compter de 20h30 sur le parking de Decathlon à Evere, selon une information publiée samedi vers 18h00 par Sudinfo et confirmée par le porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Olivier Slosse. La police a dispersé les participants et il n'y a pas eu d'incident.Les policiers sont arrivés peu après le début de l'événement de fans de tuning et ont mis fin au rassemblement. Ils ont relevé les numéros de plaques des voitures et les identités des participants. Olivier Slosse remarque qu'"aucune autorisation n'avait été demandée au préalable, comme il faut le faire pour un tout événement sur l'espace public". (Belga)

