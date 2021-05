La police d'Anvers tombe sur toute une série de drogues chez des dealers présumés

La police locale d'Anvers a interpellé quatre personnes après un échange de drogues dans les environs de la gare centrale. Les enquêteurs ont découvert aux domiciles des trafiquants présumés une grande quantité de stupéfiants. Trois kilos de cannabis, 103 grammes de haschich, un millier de pilules d'ecstasy, 3,5 grammes de speed, une même quantité de kétamine, 24 grammes de cocaïne, 154 grammes de mdma, 120 buvards de LSD et 12 grammes de champignons hallucinogènes ont été saisis.Alors que la police patrouillait dans les environs de la Koningin Astridplein dans le cadre d'une opération liée aux nuisances autour de la drogue, elle a surpris une transaction. L'un des protagonistes avaient plusieurs doses de cocaïne, mdma, ecstasy et kamagra en poche. La police a effectué plusieurs perquisitions et, outre les drogues, a saisi un montant considérable en cash et du matériel d'emballage. Les suspects ont été présentés au juge d'instruction qui a délivré un mandat d'arrêt pour trois d'entre eux. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.