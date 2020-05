La police lance un appel à témoin dans le cadre du double meurtre de Thieu

Un appel à témoin a été lancé samedi à la demande de la juge d'instruction montoise Christine Dierick concernant le meurtre par balle d'un homme et d'une femme le 19 mai aux étangs de la Renardise à Thieu (Le Roeulx).Les corps de Christelle Montigny et Quentin Fanciullino ont été retrouvés le 19 mai après-midi aux étangs de pêche publics de la Renardise à Thieu. Le parquet montois a évoqué précédemment le contexte d'une "exécution sommaire", les deux victimes ayant été abattues de tirs en pleine tête. L'homme, né en 1981, était originaire de Binche. La femme, également née en 1981, était originaire du Roeulx. Ils se déplaçaient en Fiat Punto de couleur gris métallisé immatriculée 1 WWT 302. Toute personne disposant d'informations sur les victimes ou sur le ou les auteurs de ce fait, ou ayant été témoin visuel ou auditif de celui-ci, est invitée à se manifester auprès des enquêteurs via le numéro 0800 30 300 ou l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.