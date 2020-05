La police néerlandaise clôt l'enquête sur la disparition du Belge Jelle Leemans

La police néerlandaise a clos l'enquête relative à la disparition de Jelle Leemans, un jeune Belge de 27 ans originaire de Rumst qui a disparu depuis le 21 novembre 2013 après un rendez-vous lié à un deal de drogue à Roosendaal.La police avait dit craindre l'an dernier que le jeune homme n'ait été victime d'un crime et qu'il ne soit plus en vie. Son corps est peut-être dissimulé aux Pays-Bas, selon la police. Deux ressortissants néerlandais, soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire, ont été remis en liberté en 2014 faute de preuve. Des dizaines de renseignements étaient parvenus aux enquêteurs l'an dernier après la diffusion d'un avis de disparition commun en Belgique et aux Pays-Bas. (Belga)

