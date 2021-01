La police recherche les auteurs de l'incendie criminel du Night&Day de La Plante

La police fédérale a lancé vendredi un avis de recherche afin d'identifier les auteurs de l'incendie qui a ravagé début décembre le magasin Night&Day de La Plante, sur le territoire de la Ville de Namur. L'appel à témoins est notamment accompagné d'une vidéo dans laquelle on voit les malfrats opérer.L'incendie a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 décembre. D'emblée, c'est la piste criminelle qui a été privilégiée par les experts. Dans la vidéo diffusée par la police, on peut voir deux hommes en train de bouter le feu au magasin vers 04h20 du matin. L'un est en possession d'une masse avec laquelle il brise la vitre de la porte d'entrée. L'autre verse à l'intérieur du produit inflammable stocké dans deux bidons. Si des personnes ont vu des agissements suspects ou ont des informations, elles sont invitées à se manifester auprès des services de police via le 0800/30.300 (numéro gratuit) ou par mail à l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu. La discrétion sera assurée, indique encore l'appel à témoins. (Belga)

