La ponctualité des trains en septembre supérieure par rapport à l'an dernier

En septembre, la ponctualité des trains (retards de moins de six minutes) atteignait 92,6% sur le réseau belge contre 90,8% un an auparavant à la même période, peut-on lire mercredi sur le site Open Data du gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.Le mois dernier, 2.152 trains ont été supprimés, soit 1,9% de l'ensemble des trains (contre 2,1% en septembre 2019). L'incident qui a eu le plus grand impact sur le trafic ferroviaire a eu lieu le 16 septembre. Un dérangement à la signalisation à Anvers-Central a entraîné un retard de 6.640 minutes et la suppression de 154 trains. Selon des données de la SNCB, la ponctualité de janvier à août s'élevait à 94,1%, contre 91% à la même période l'année dernière. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.