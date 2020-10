La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyn, s'entretiendra samedi avec le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson, pour faire un "bilan" des négociations post-Brexit et envisager les prochaines étapes, a annoncé vendredi le porte-parole en chef de la Commission.Cette rencontre interviendra au lendemain du neuvième round de négociation sur les futures relations entre l'Union et son ex-Etat membre. Cette nouvelle session de discussions, sans grand espoir de débloquer les nombreux points de discorde, se tient cette semaine à Bruxelles, alors que le temps presse pour trouver un accord qui pourrait être ratifié à temps pour entrer en vigueur au 1er janvier prochain. Jeudi, la Commission européenne a annoncé ouvrir une procédure en infraction contre le Royaume-Uni, pour non-respect des termes de l'accord de retrait signé par les deux parties, et qui a valeur de traité international. Raison de la colère de Bruxelles: un projet de loi récemment déposé par le gouvernement Johnson, qui, de l'aveu même de son parti, va à l'encontre de certaines dispositions du protocole sur l'Irlande du Nord, une partie de l'accord de retrait. Mardi, ce texte a été approuvé à la Chambre des communes, ce qui ouvre la voie à son examen à la Chambre des Lords. (Belga)