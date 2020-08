Les matches de Jupiler Pro League prévus ce week-end dans la province d'Anvers pourront avoir lieu comme prévu, a confirmé mercredi le ministre flamand des Sports Ben Weyts. Une nouvelle qui a été évidemment bien accueillie par la Pro League."La Pro League a également reçu la confirmation du ministre flamand des sports Ben Weyts que le football professionnel de la Jupiler Pro League et de la D1B peut reprendre avec les entraînements et les matches des clubs anversois", a communiqué la Pro League. "Sur la base des protocoles élaborés, des procédures de test et de suivi détaillées et du comportement exemplaire des supporters le week-end dernier, le ministre a décidé aujourd'hui de faire reprendre le football professionnel." La Pro League a également précisé qu'un cadre était en cours d'élaboration avec diverses mesures concrètes. "Les joueurs doivent éviter tout contact évitable, comme après la fin d'un match ou lors de la célébration d'un but." "La Pro League tient à remercier le Ministre Weyts, s'engage à informer clairement les clubs sur ces mesures supplémentaires et veillera à ce que la Jupiler Pro League démarre sans problème ce week-end, sur et en dehors du terrain", a conclu la Pro League. (Belga)