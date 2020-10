La quatrième édition du programme MoveUp dédiée à la transformation numérique des médias

Digital Attraxion et les patrons des grands médias belges ont lancé mardi, au sein du Co.Station Charleroi, la quatrième édition du programme MoveUp, cette année dédiée à la transformation numérique des médias. Cinq start-ups belges et internationales ont été sélectionnées pour collaborer avec les entreprises de presse RTBF, RTL Belgium, Sudpresse, IPM, l'Agence Belga, la Presse.be et Taktik, une société de logiciels ainsi que le groupe Dupuis.Le programme MoveUp, soutenu par les trois fonds d'investissement du Hainaut Sambrinvest, IMBC et Wapinvest, est un accélérateur de start-ups. Pendant six mois, il met en relation une jeune pousse avec une déjà bien ancrée dans son domaine. Il offre des possibilités de workshops, de coachings individuels, de participation à des salons internationaux, des pitchs, mais aussi un prêt convertible de 100.000 euros par start-up. Cent vingt-cinq candidatures ont été reçues pour cette nouvelle édition. Une vingtaine d'entre elles ont été soumises aux entreprises partenaires, et finalement cinq participeront au programme. Il s'agit de trois start-ups belges: Bubble Lab, ToonYou et Kotplanet, d'une danoise Klipworks et d'une suisse GlobalM. (Belga)

