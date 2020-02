L'auteur à succès Mary Higgins Clark est décédée à l'âge de 92 ans, vendredi à Naples, en Floride, de causes naturelles, rapporte Associated Press citant son éditeur, Simon & Schuster."Personne ne s'est jamais connecté plus complètement avec ses lecteurs que Mary", a commenté son éditeur de longue date, Michael Korda, dans un communiqué. L'écrivaine était particulièrement appréciée pour ses héroïnes féminines triomphant du danger. (Belga)