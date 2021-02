Le chantier de rénovation de la station métro De Brouckère dans le centre de Bruxelles s'est achevé récemment, a fait valoir mercredi Bruxelles Mobilité.Le chantier avait été lancé sous la précédente législature du gouvernement bruxellois. "Vu la rénovation de l'espace public en surface et l'arrivée du piétonnier, il était primordial pour moi en 2015 de prévoir la rénovation des stations Bourse et De Brouckère", rappelle Pascal Smet, secrétaire d'État bruxellois en charge de l'Urbanisme. Le programme de rénovation de Bruxelles Mobilité et de la Stib a commencé avec la station de pré-métro sous la place De Brouckère, inaugurée début 2019 avec la création d'un grand parking vélo souterrain, en même temps que la station Bourse-Grand-Place. Dans un second temps, c'est la station de métro sous le centre Anspach, place de la Monnaie qui a été rénovée de mi-2017 à aujourd'hui. La station De Brouckère restaurée offre un nouvel accès reliant les quais via la salle des guichets à la place de la Monnaie (au coin de la rue de L'Evêque), une salle des guichets deux fois plus spacieuse, des espaces de circulation agrandis, des quais plus larges ainsi que des éclairages LED et des puits de lumière naturelle. "De Brouckère constitue un maillon essentiel dans la mobilité bruxelloise", relève Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux Publics. "Cette rénovation a transformé cette station qui était vieillissante en magnifique pôle intermodal, écoconstruit et ouvert sur la ville". Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close ajoute que "cette rénovation permettra certainement une meilleure expérience aux usagers qui veulent se rendre dans le centre-ville". Le coût du chantier pour la rénovation de la station métro De Brouckère s'élève à 17 millions d'euros. Des aspects d'écoconstruction ont été intégrés à tous les stades de rénovation. La Stib a inscrit le projet dans une démarche de certification environnementale BREEAM. Les poubelles de tri sélectif testées dans la station De Brouckère pourrait être étendues dans les autres stations de métro. (Belga)