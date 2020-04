La RTBF et CAP48 ouvrent un numéro gratuit pour faciliter l'entraide de proximité

La RTBF et l'asbl CAP48 ont décidé de s'associer à la plateforme de solidarité de proximité "Impactdays.be" en proposant l'opération "Confinés mais pas seuls". Cette dernière vise à renforcer le dispositif digital existant par un centre d'appels destiné à toucher davantage de citoyens, annoncent les différentes parties lundi dans un communiqué.Impactdays.be, plateforme gratuite reconnue par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, facilite l'entraide en pleine crise sanitaire liée au coronavirus en rassemblant les demandes et les offres de services des citoyens (aller à la pharmacie, faire les courses...), que les communes wallonnes et bruxelloises font ensuite se rencontrer. "Outre le renforcement de la visibilité du dispositif, la RTBF et CAP48 ont ouvert un numéro gratuit 0800/711.37 pour s'assurer que tout le monde puisse remonter ses besoins", souligne le communiqué commun. "Ce call center est complémentaire au site et va toucher un public peu familiarisé ou n'ayant pas accès aux plateformes digitales. Les offres et les demandes pourront donc aussi être transmises par téléphone pour être encodées et communiquées aux communes concernées." (Belga)

