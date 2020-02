Le Kremlin a démenti vendredi vouloir interférer dans le processus électoral américain pour faire réélire Donald Trump cette année. Le porte-parole de Vladimir Poutine a dénoncé des comptes rendus paranoïaques et prévient que ceux-ci risquent de se multiplier à l'approche du suffrage.Les médias d'outre-atlantique ont rapporté jeudi que des agents du renseignement américain ont informé les parlementaires sur des tentatives russes de soutenir la candidature à la réélection de Donald Trump. Ce dernier a exprimé sa colère, clamant que ces informations seraient utilisées par ses adversaires pour le mettre à mal, d'après plusieurs médias citant une source anonyme. Bien qu'il a adouci le ton face au Kremlin - comparé à ses prédecesseurs-, le président Trump a sanctionné Moscou et congédié des diplomates russes en 2018 à cause d'actions menées en Ukraine par le pays des tsars. (Belga)